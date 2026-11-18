जागरण टीम, उत्तरकाशी। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का दस दिवसीय नार्थ इंडिया हिल्स सैन्य अभ्यास जारी है। मंगलवार को अभ्यास के छठे दिन एएन-32 और सी-295 सैन्य परिवहन विमानों से 23 पैरा कमांडो ने करीब 26 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर हवाई पट्टी पर उतरने का अभ्यास किया। दो चरणों में हुए इस अभ्यास में सभी कमांडो सुरक्षित उतरे।

वायुसेना ने 12 नवंबर को दस दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया था। पहले दिन डोर्नियर विमान ने हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेकऑफ का अभ्यास किया था। इसके बाद मौसम प्रतिकूल होने के कारण प्रस्तावित गतिविधियां प्रभावित रहीं। मंगलवार को मौसम साफ होने पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पैरा कमांडो की लैंडिंग कराई गई।

सुबह करीब सवा 11 बजे पहले एएन-32 विमान से 15 पैरा कमांडो ने छलांग लगाई। इसके बाद सी-295 विमान से आठ कमांडो उतरे। दोनों चरणों में कुल 23 कमांडो ने हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की। इससे पूर्व भी सेना के पैरा कमांडो यहां पैरा ग्लाइडिंग कर सफल लैंडिंग कर चुके हैं।

सैन्य सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन ध्रुव के तहत किए जा रहे इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक तैयारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सैन्य पहुंच को मजबूत करना है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिहाज से भी इस अभ्यास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।