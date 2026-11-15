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उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर उतरेंगे वायुसेना के पैराकमांडो, बरेली एयरबेस से अधिकारी पहुंचे

By Ajay Kumar Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sun, 15 Nov 2026 11:05 AM (GMT+05:30)

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का दस दिवसीय सैन्य अभ्यास जारी है, जिसमें 17 नवंबर को पैराकमांडो की लैंडिंग का अभ्यास संभावित है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर उतरेंगे वायुसेना के पैराकमांडो। प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर उतरेंगे वायुसेना के पैराकमांडो। प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

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संवाद सूत्र, चिन्यालीसौड़ । चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का दस दिवसीय सैन्य अभ्यास जारी है। शनिवार को बरेली एयरबेस से वायुसेना के अधिकारी एएलएच (एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर) से हवाई पट्टी पर पहुंचे।

बताया जा रहा है कि वायुसेना 17 नवंबर को यहां पैराकमांडो की लैंडिंग का अभ्यास कर सकती है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से मौसम प्रतिकूल होने के कारण यहां कोई बड़ा सैन्य विमान नहीं उतर पाया है।

बीते 12 नवंबर को वायुसेना ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर दस दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया था।

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