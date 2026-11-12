उत्तरकाशी में वायुसेना का 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू, डोर्नियर विमान ने भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का दस दिवसीय सैन्य अभ्यास गुरुवार को शुरू हुआ। पहले दिन भारतीय वायुसेना के डोर्नियर सैन्य परिवहन विमान ने हवाई पट्टी पर उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास किया। दोपहर 12 से सवा दो बजे के बीच विमान ने चार से पांच बार क्षेत्र के आसमान में चक्कर लगाए।

चीन सीमा के निकट स्थित यह हवाई पट्टी सामरिक और आपातकालीन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां थल सेना और वायुसेना नियमित अंतराल पर अभ्यास करती हैं। वायुसेना इस हवाई पट्टी को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के रूप में विकसित करने की तैयारी भी कर रही है।

गुरुवार सुबह वायुसेना की टीम आगरा एयरबेस से अभ्यास के लिए चिन्यालीसौड़ पहुंची। तहसीलदार जब्बर सिंह असवाल ने अभ्यास की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सेना की मांग पर जरूरी सहायता देने के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग को पत्र भेजा गया है। अभ्यास 21 नवंबर तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान वायुसेना के अन्य विमानों की लैंडिंग और उड़ान का अभ्यास भी हो सकता है।

इससे पहले वायुसेना यहां सुपर हरक्यूलिस, एएन-32 और सी-295 परिवहन विमानों के साथ अपाचे, चिनूक, एमआई-17 और एडवांस्ड लाइट हेलीकाप्टर उतार चुकी है। डोर्नियर विमान की खासियत भारतीय वायुसेना का डोर्नियर-228 हल्का, दो इंजन वाला टर्बोप्राप परिवहन विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत में करती है। यह कम दूरी की उड़ानों और दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क व परिवहन के लिए उपयोगी है।