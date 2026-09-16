तीन साल का अफेयर टूटा, महिला ने ई-रिक्शा में खुद को लगाई आग- मौत

जागरण संवाददाता, सितारगंज। करीब तीन साल के प्रेम संबंध के बाद प्रेमी ने स्वजन के दबाव में महिला से दूरी बना ली। 15 अगस्त को वह सितारगंज पहुंची और प्रेमी के ई-रिक्शा में बैठकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

हादसे में वह करीब 80 प्रतिशत झुलस गई थी। चार दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 19 अगस्त को एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने विवेचना में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने के तथ्य सामने आने पर सोमवार को प्रेमी पवित्र सरकार को गिरफ्तार कर लिया।

मुखर्जी नगर, रुद्रपुर निवासी दयाल चंद्र मंडल ने शक्तिफार्म के बैकुंठपुर निवासी पवित्र सरकार पर अपनी बेटी सरस्वती के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना शुरू की थी। जांच में सामने आया कि सरस्वती ने स्वयं पेट्रोल डालकर आग लगाई थी।

पति से अलग दो बेटियों के साथ मायके में रह रही थी महिला सरस्वती पारिवारिक विवाद के कारण अपने पति से अलग दो बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। दोनों के बीच करीब तीन साल तक प्रेम संबंध रहे। इसकी जानकारी पवित्र की पत्नी और स्वजन को हुई तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। विवेचना में सामने आया कि पवित्र सरस्वती से संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डालता था और उसके बिना नहीं रहने की बात कहता था।

वहीं सरस्वती ने अपनी मां को बताया था कि पवित्र उसे परेशान करता है और उससे शादी करने का दबाव बना रहा है। वह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। परिवार के विरोध के बाद पवित्र ने सरस्वती से बातचीत बंद कर दी। इस दौरान सरस्वती के नशीला पदार्थ खाने की बात भी सामने आई। उपचार के बाद वह पवित्र से मिलने शक्तिफार्म पहुंची थी।