Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बस्ती में प्रेम संबंध के चलते युवक ने बालिका के ऊपर फेंका तेजाब, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

By Sanjay Vishwakarma Edited By: Ashish Mishra
Published: Sun, 13 Sep 2026 08:34 PM (IST)

बस्ती के रुधौली में प्रेम संबंध के चलते एक युवक ने सात वर्षीय बालिका पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका बायां हाथ झुलस गया।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. रुधौली में सात वर्षीय बालिका पर तेजाब फेंका गया।

  2. प्रेम संबंध के चलते युवक ने किया यह हमला।

  3. बालिका का बायां हाथ झुलसा, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, रुधौली (बस्ती)। सात वर्षीय बालिका पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। झुलसी बालिका को पहले सीएचसी रुधौली और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना शनिवार के रात की बताई गई है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन कर रही है।

वाल्टरगंज की रहने एक युवती के बड़ी बहन की शादी रुधौली थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई है। अपनी बड़ी बहन के घर जाने-आने के दौरान उसके संपर्क में उसके बहन के गांव का एक युवक आ गया। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को युवक नोएडा से वापस अपने घर आया था। युवती की मां का आरोप है कि युवक, उनकी बेटी को भगाने के लिए शनिवार की रात उनके घर पर पहुंचा। इसकी जानकारी होते ही उन्होंने इसका विरोध किया। इससे नाराज होकर युवक ने तेजाब फेंक दिया, जिसकी चपेट में उनकी सात वर्षीय नतिनी आ गई और उसका बायां हाथ झुलस गया। घटना की तहरीर उन्होंने रुधौली थाने पर दी है।

रुधौली थाना क्षेत्र की सात वर्षीय बालिका का अज्ञात कारण से हाथ जल गया। रसायनिक पदार्थ से हाथ जलने की बात सामने आ रही है। मामले में मुकदमा पंजीकृत कर घटना की छानबीन की जा रही है। -स्वर्णिमा सिंह, सीओ।