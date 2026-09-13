बस्ती में प्रेम संबंध के चलते युवक ने बालिका के ऊपर फेंका तेजाब, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

जागरण संवाददाता, रुधौली (बस्ती)। सात वर्षीय बालिका पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। झुलसी बालिका को पहले सीएचसी रुधौली और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया है। घटना शनिवार के रात की बताई गई है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन कर रही है।

वाल्टरगंज की रहने एक युवती के बड़ी बहन की शादी रुधौली थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई है। अपनी बड़ी बहन के घर जाने-आने के दौरान उसके संपर्क में उसके बहन के गांव का एक युवक आ गया। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को युवक नोएडा से वापस अपने घर आया था। युवती की मां का आरोप है कि युवक, उनकी बेटी को भगाने के लिए शनिवार की रात उनके घर पर पहुंचा। इसकी जानकारी होते ही उन्होंने इसका विरोध किया। इससे नाराज होकर युवक ने तेजाब फेंक दिया, जिसकी चपेट में उनकी सात वर्षीय नतिनी आ गई और उसका बायां हाथ झुलस गया। घटना की तहरीर उन्होंने रुधौली थाने पर दी है।