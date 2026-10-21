साइबर ठग के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट से बचाएगी व्हाट्सएप की ‘स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग’

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। साइबर ठगों का बुजुर्ग आसानी से निशाना बन रहे हैं। बुजुर्गों को वह डिजिटल अरेस्ट कर उनकी जीवनभर की जमा-पूंजी हड़प रहे हैं।

इस तरह के मामले सामने आने के बाद एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस घर के बुजुर्गों के मोबाइल में व्हाट्सएप की ‘स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग’ सक्रिय करने के लिए जागरूक कर रही है।

दिखाते हैं गंभीर अपराध में फंसाने का भय

साइबर ठग पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर बुजुर्गों को कॉल करते हैं। बाद में उन्हें किसी गंभीर अपराध में फंसाने का भय दिखाते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर रखकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं।