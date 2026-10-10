उत्तराखंड में अक्टूबर में ही कड़ाके की ठंड, पश्चिमी विक्षोभ से खरीफ फसलों पर संकट

जागरण संवाददाता, काशीपुर। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में रुक-रुककर वर्षा हो रही है। उच्च व मध्य हिमालयी क्षेत्रों में अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही दो दौर का हिमपात हो चुका है। शुक्रवार को आदि कैलास मार्ग पर कूटी व कालापानी के बीच फिर हिमपात हुआ है।

ऊधम सिंह नगर के बाजपुर व पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और कुमाऊं के कई भागों में वर्षा हुई है। इससे अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही ठंड का आगमन होने के साथ खेती पर भी संकट मंडरा गया है।

धान की कटाई शुरू तराई में धान की कटाई शुरू हो चुकी है, जबकि अधिकांश फसल पककर कटने के लिए तैयार है। कई खरीद केंद्रों पर धान बिक्री के लिए पहुंचने लगा है। दानों में नमी अधिक होने से खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसे समय में वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने से किसान चिंतित हैं।

तराई में सामान्य से पांच डिग्री नीचे पारा मौसम में बदलाव का असर तापमान पर दिखा है। शुक्रवार को पंतनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम होकर 27 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। रात्रि का तापमान 21.1 डिग्री रहा। मुक्तेश्वर में गुरुवार का न्यूनतम पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा था।