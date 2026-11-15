उत्तराखंड के कुमायूं में पश्चिमी विक्षोभ से गिरा दिन का तापमान, मौसम में हुआ बदलाव, जानें किस जिले में कितना रहा तापमान

जासं, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से रविवार को मौसम में बदलाव दिखा। तराई के अधिकांश हिस्सों में सुबह से दोपहर तक आंशिक बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर सुबह बूंदाबांदी हुई। इससे दिन के तापमान में कमी आई है। सोमवार से फिर से मौसम शुष्क होने लगेगा।

रविवार को पंतनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यद्यपि रात्रि का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री बढ़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति है। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा तो न्यूनतम पारा 2.0 डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया।