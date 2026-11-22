राजेश शर्मा, काशीपुर। दो राज्यों की बिजली व्यवस्था के बीच फंसे उत्तर प्रदेश के तीन सीमावर्ती गांवों के करीब 800 परिवार 44 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उत्तराखंड से मिलने वाली बिजली सात अक्टूबर को बंद होने के बाद वीरपुर फतेहउल्लापुर, लोहरा और रजपुरा टांडा में बिजली संकट गहरा गया है।

करीब 26 साल तक उत्तराखंड की बिजली से रोशन रहे इन गांवों की आपूर्ति बकाया भुगतान और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की समस्या के चलते बंद की गई। अब ग्रामीणों को यूपी के बिजलीघरों से बिजली मिलने की उम्मीद जगी है। चार नवंबर को रुद्रपुर में दोनों राज्यों के विद्युत अधिकारियों की संयुक्त बैठक में 25 दिन के भीतर आपूर्ति बहाल करने पर सहमति बनी है।



उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में आने वाले वीरपुर फतेहउल्लापुर गांव में वर्ष 1977 में नैनीताल से बिजली आपूर्ति शुरू हुई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी गांव की बिजली व्यवस्था काशीपुर विद्युत वितरण खंड के पास ही रही।

करीब 4500 की आबादी वाले गांव में बिजली कनेक्शनों की जांच हुई तो महज 31 वैध कनेक्शन मिले। बड़ी संख्या में ग्रामीण बिना कनेक्शन बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। खंभों पर कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। इससे उत्तराखंड पावर कारपोरेशन को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था।