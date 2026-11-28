जासं, शक्तिफार्म (ऊधम सिंह नगर)। गांव में खुलेआम बिक रही कच्ची शराब पर कार्रवाई की मांग करना भाजपा नेता को भारी पड़ गया। शिकायत लेकर शक्तिफार्म पुलिस चौकी पहुंचे भाजपा नेता एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के अभिभावक संघ अध्यक्ष सेवा सिंह ने चौकी में तैनात दो सिपाहियों पर उनके साथ ही पुत्री और भतीजी से गालीगलौज करने तथा धक्के देकर चौकी से बाहर निकालने का आरोप लगाया है।

पुलिस के इस व्यवहार से आक्रोशित कुसमौठ के ग्रामीणों ने शक्तिफार्म चौकी में ही मोर्चा खोल दिया। शिकायतकर्ता के साथ धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपित सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग की। करीब तीन घंटे तक चले धरना-प्रदर्शन के बाद कोतवाल सुंदरम शर्मा के कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण वापस लौटे।

ग्राम कुसमौठ निवासी सेवा सिंह का कहना है कि गांव में दो-तीन लोग खुलेआम कच्ची शराब बेच रहे हैं। इससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। वहीं, स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं को भी शराब की बिक्री करने वालों के बीच से गुजरने में परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कथित मिलीभगत से गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है।

इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कोतवाल सुंदरम शर्मा और शक्तिफार्म चौकी प्रभारी से शिकायत कर अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की थी। सेवा सिंह के मुताबिक, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर शनिवार शाम वह अपनी पुत्री और भतीजी के साथ शक्तिफार्म चौकी पहुंचे।

आरोप है कि वहां तैनात दो सिपाहियों ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनके साथ गालीगलौज शुरू कर दी। सिपाहियों ने उनकी पुत्री और भतीजी से भी अभद्रता की। विरोध करने पर उसे धक्का देकर चौकी से बाहर निकाल दिया।

इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण चौकी पहुंच गए। उन्होंने सेवा सिंह के साथ चौकी परिसर में धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में खुलेआम कच्ची शराब बिक रही है और पुलिस हफ्ता लेकर इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रही है।