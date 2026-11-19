जागरण संवाददाता, गदरपुर (ऊधम सिंह नगर)। क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी की शादी 25 वर्षीय युवक से करा दी गई। मामले की सूचना मिलने पर प्रशासन और सामाजिक संगठनों की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात गांव पहुंचकर कार्रवाई की।

पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत दूल्हे और परिवार के सदस्यों समेत पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत किया है। वहीं नाबालिग को संरक्षण के लिए वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया है। गदरपुर ब्लाक के एक गांव निवासी नाबालिग की शादी बुधवार रात गांव में ही रहने वाले युवक से कराई जा रही थी। इंस्टीट्यूट फार सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) को जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिली, संस्था की ओर से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को जानकारी दी गई।

इसके बाद पुलिस टीम के साथ इंस्टीट्यूट फार सोशल डेवलपमेंट और एसोसिएशन फार वालंटरी एक्शन (एवीए) की संयुक्त टीम देर रात गांव पहुंची। टीम को मौके पर पता चला कि नाबालिग की शादी हो चुकी है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए लड़की को सुरक्षित वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9, 10 और 11 के तहत दूल्हे भूपाल विश्वास पुत्र समीर विश्वास समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

इंस्टीट्यूट फार सोशल डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिंदुवासिनी ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और परंपरा या सामाजिक रीति-रिवाज के नाम पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। नाबालिग की शादी कराना उसके अधिकारों का हनन है। उन्होंने पुलिस की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा और इस तरह का कोई मामला सामने आने पर तत्काल आवाज उठानी चाहिए।