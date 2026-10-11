सड़क हादसों पर लापरवाही: ऊधम सिंह नगर में दो चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और प्रभावी चेकिंग में लापरवाही बरतने पर एसएसपी अजय गणपति ने सख्त रुख अपनाया है।

कुंडा कोतवाली क्षेत्र में 10 अक्टूबर को हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत और सात लोगों के घायल होने की घटना के बाद एसएसपी ने दो चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है।