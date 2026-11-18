जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर लंबे समय से फरार चल रहे कुमाऊं मंडल के 23 इनामी बदमाश पुलिस और एसटीएफ के रडार पर हैं। इनमें सबसे अधिक 11 इनामी अपराधी ऊधम सिंह नगर जिले के हैं। इन फरार अपराधियों पर 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का इनाम घोषित है।

एसटीएफ कुमाऊं इनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अपराधियों की मौजूदा लोकेशन का पता लगाने के लिए उनके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का इनाम घोषित कुमाऊं मंडल के छह जिलों में हत्या, लूट, चोरी, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और तस्करी समेत विभिन्न आपराधिक वारदातों में शामिल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाती है। अधिकांश मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ पुलिस की पकड़ से दूर रहते हैं।

लंबे समय तक फरार रहने पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देने के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी करती है। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर उन पर इनाम घोषित किया जाता है। वर्तमान में कुमाऊं के छह जिलों में कुल 23 इनामी अपराधी फरार हैं। इनमें ऊधम सिंह नगर में सबसे अधिक 11 बदमाशों पर इनाम घोषित है। नैनीताल और पिथौरागढ़ में चार-चार, चंपावत में तीन और अल्मोड़ा जिले में एक इनामी अपराधी फरार चल रहा है। वहीं बागेश्वर जिले में फिलहाल कोई इनामी अपराधी नहीं है। इन बदमाशों की तलाश में स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ भी जुटी हुई है।

एसटीएफ की टीमें अपराधियों के पुराने ठिकानों, रिश्तेदारों और संपर्क सूत्रों की जानकारी जुटा रही हैं। उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल तक इनके संभावित ठिकानों को लेकर जांच की जा रही है। एसटीएफ का प्रयास है कि फरार अपराधियों की लोकेशन चिह्नित कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए।

पांच रुपये का इनाम भी हुआ था घोषित रुद्रपुर: वर्ष 2024 में काशीपुर हाईवे पर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के युवकों ने कई राउंड फायरिंग की थी। मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जबकि फरार जसवीर सिंह उर्फ जस्सी निवासी अर्जुनपुर रुद्रपुर और मनमोहन सिंह निवासी नेताजी नगर दिनेशपुर पर पांच-पांच रुपये का इनाम घोषित किया था।