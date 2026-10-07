जमानत पर छूटने के बाद फिर बेटी को परेशान करने लगा आरिस, धर्म परिवर्तन का दबाव... डर से सिलाई सेंटर जाना छोड़ा

जागरण संवाददाता, सितारगंज। नगर निवासी महिला ने एक मुस्लिम युवक पर उसकी नाबालिग बेटी का पीछा कर परेशान करने, फोटो व वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने तथा परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है।

महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दोबारा प्राथमिकी पंजीकृत की है। महिला का कहना है कि आरोपित के विरुद्ध पूर्व में भी प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी। पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की थी और बाद में आरोपित को जमानत मिल गई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसने उसकी बेटी को परेशान करना बंद नहीं किया।

महिला ने तहरीर में बताया कि करीब तीन वर्ष पूर्व वार्ड छह निवासी आरिस ने उसकी नाबालिग बेटी से धोखे से जान-पहचान और दोस्ती की थी। आरोप है कि इसके बाद युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर कई बार बाहर ले गया। इस दौरान उसकी फोटो और वीडियो भी बना ली। बाद में युवक इन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देने लगा।

डर के कारण सिलाई सेंटर जाना छोड़ा महिला ने बताया कि आरोपित की हरकतों से उसकी बेटी भयभीत है। उसने घर से बाहर निकलना तक कम कर दिया है और डर के कारण सिलाई सेंटर जाना भी छोड़ दिया। महिला का कहना है कि घटना के बाद से पूरा परिवार भय के माहौल में है। आरोपित उसकी बेटी को बदनाम करने की धमकी देकर मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान कर रहा है।