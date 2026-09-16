हरिद्वार में हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने खोल दी पति की पोल

जागरण संवाददाता, लक्सर। गन्ने की चरखी पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ गए क्षेत्र का एक युवक हिंदू समुदाय की महिला को प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले आया।

आरोप है कि युवक ने धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ शादी कर ली। आरोपित युवक की पहली पत्नी के जानकारी देने पर हिंदू संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

दिसंबर 2025 में आया घर

जानकारी के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक पिछले वर्ष गन्ने की चरखी पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। वहां उसकी एक हिंदू महिला से जान-पहचान हुई। युवक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा कर दिसंबर 2025 में अपने घर ले आया।