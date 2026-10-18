ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में सनसनीखेज वारदात: जिस चचेरे भाई के लिए छह महीने पहले पुलिस से भिड़ा, उसी ने ली सतनाम की जान

जागरण संवाददाता, सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)। छह माह पहले जिस चचेरे भाई को बचाने के लिए सतनाम सिंह पुलिस के खिलाफ खड़ा हो गया था, उसी चचेरे भाई पर अब उसकी गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। मार्च में दादी की मृत्यु के बाद पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठने वाले सतनाम की हत्या से पुराना घटनाक्रम फिर चर्चा में आ गया है।

28 मार्च को हुए उस मामले में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। 28 मार्च को लड़की भगाने के मामले में आरोपित कुलदीप सिंह उर्फ बंटी के घर दबिश देने पहुंची नानकमत्ता पुलिस के दौरान उसकी 80 वर्षीय दादी सुखदेव कौर पत्नी प्रीतम सिंह की गिरकर मृत्यु हो गई थी।

घटना के बाद सतनाम सिंह और उसके स्वजन सुखदेव कौर का शव लेकर थाने के गेट पर बैठ गए थे। उन्होंने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया था। परिवार ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। स्वजन के प्रदर्शन के चलते पुलिस अधिकारियों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ था। मामले में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। अब छह माह बाद उसी घटनाक्रम से जुड़ा सतनाम सिंह अपने चचेरे भाई कुलदीप सिंह उर्फ बंटी की गोली का शिकार हो गया। सिद्धा गांव में घर पर पथराव और फायरिंग की सूचना पर लौट रहे सतनाम की रास्ते में घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने बंटी समेत छह लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत की है।