जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सितारगंज के कल्याणपुर चौराहे पर सोमवार देर रात सड़क पार कर रहे सिडकुल कर्मी को अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक का हैंडल उसकी पसलियों में जा लगा और वह करीब 20 फीट दूर जाकर गिरा।

डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान सिडकुल कर्मी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, सितारगंज के सिसौना निवासी 42 वर्षीय शैलेंद्र कुमार वर्मा सोमवार रात करीब 9:30 बजे अपने घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर कल्याणपुर चौराहे पर सिडकुल की एक कंपनी की बस का इंतजार कर रहे थे।

इस दौरान सड़क पार करते समय तेज रफ्तार अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक का हैंडल सीधे उनकी पसली में लगा, टक्कर लगते ही शैलेंद्र उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें सितारगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

शैलेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, जहां स्वजन शैलेंद्र को हल्द्वानी के डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां उपचार के दौरान देर रात चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।