जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल संजय वन को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। टांडा वन क्षेत्र स्थित संजय वन चेतना केंद्र में 74 लाख रुपये की लागत से भव्य प्रवेश द्वार समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

शनिवार को सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने प्रवेश द्वार का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि संजय वन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या प्रवेश द्वार को पर्वतीय शैली में तैयार किया जाएगा, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। परियोजना के तहत प्रवेश द्वार के साथ गार्ड रूम, टिकट घर और अत्याधुनिक शौचालय का भी निर्माण होगा।

उन्होंने बताया कि संजय वन में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बुजुर्गों और पर्यटकों की सुविधा के लिए आने वाले समय में बैट्री चालित कार की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें वन क्षेत्र में आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस की तैनाती और छोटी पुलिस चौकी बनाने की भी योजना है।