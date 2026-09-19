बाजपुर में सैनी समाज के सैकड़ों लोगों ने भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का दामन, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिलाई सदस्यता

जागरण संवाददाता, बाजपुर। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य ने बाजपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नमूना दूधिया कालोनी, नमूना भट्टपुरी और दियोहरी में सैनी समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का स्वागत करते हुए क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया। ग्राम सभा नमूना दूधिया कालोनी में जय सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सैनी समाज के सैकड़ों लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा।

इस दौरान यशपाल आर्य ने मंदिर निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। ग्राम नमूना भट्टपुरी में भी सैनी समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यहां आर्य ने मंदिर के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा की।

दियोहरी में भी लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। यहां मंदिर के लिए डेढ़ लाख रुपये तथा मार्ग निर्माण के लिए सहयोग की घोषणा की गई। ग्राम टांडा महमूद बेदी फार्म पहुंचने पर ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया।