विधानसभा चुनाव से पहले बाजपुर में कांग्रेस को मिली मजबूती, पांच सिख नेता हुए शामिल, तीन को नई जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, बाजपुर। आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा जहां सम्मेलन के जरिये संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी स्थानीय स्तर पर संगठन विस्तार में जुटी है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में पांच सिख नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं, तीन नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी गई।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हाजी कदीर अहमद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उत्तराखंड इकाई के अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं, यशपाल आर्य की संस्तुति पर बलजीत सिंह को देहरादून जनपद का जिलाध्यक्ष और इरशाद अली को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।