रुद्रपुर नितेश जौहरी हत्याकांडः मासूम बेटी के सिर से उठा पिता का साया, पत्नी और मां बेसुध

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जिला अस्पताल में चाकू से गोदकर नितेश जौहरी की हत्या ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया, वहीं पत्नी पार्वती देवी और मां दीपाली का रो-रोकर बुरा हाल है।

अस्पताल पहुंचीं मां और पत्नी नितेश के शव को देखकर बार-बार बेसुध हो रही थीं। स्वजन उन्हें संभालने का प्रयास करते रहे, लेकिन बेटे और पति को खोने का गम उनके आंसुओं में साफ झलक रहा था। जगतपुरा निवासी नितेश अपने भाई दिनेश के साथ मिलकर मोबाइल की दुकान चलाता था। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका है और परिवार का भरण-पोषण इसी दुकान से होता था। नितेश का विवाह करीब छह साल पहले हुआ था। उसकी पांच साल की एक बेटी भी है।



हत्यारों को पाताल से भी खोज निकालेंगे: विधायक अरोरा

हत्याकांड की सूचना मिलते ही शहर विधायक शिव अरोरा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक नितेश जौहरी की मां आैर स्वजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही कहा कि हत्यारे कितने ही बलशाली क्यों न हों, पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालेगी।

पुलिस का पूरा प्रयास होगा कि हत्यारों को फांसी हो। इसके लिए ठोस तरीके से पैरवी की जाएगी। घटना को लेकर विधायक अरोरा ने एसएसपी अजय गणपति से भी बात की और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। इधर, किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मृतक के स्वजनों से मिले और ढांढस बंधाया।



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