रुद्रपुर के शिव इन्कलेव में नकाबपोश युवकों की फायरिंग से दहशत, पुलिस जांच जारी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की शिव इन्कलेव कॉलोनी में गुरुवार देर रात नकाबपोश युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। आरोप है कि युवकों ने करीब दस राउंड फायर किए। इससे कॉलोनी में अफरातफरी मच गई और दो वाहनों के शीशे भी टूट गए।

बताया गया कि युवती करीब डेढ़ माह से शिव इन्कलेव कॉलोनी में किराये के मकान में रह रही थी। कॉलोनी के लोगों के अनुसार, उसके घर पर अक्सर युवकों का आना-जाना रहता था। गुरुवार देर रात भी एक युवक उसके घर पहुंचा।

इस पर कुछ लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद कई नकाबपोश युवक कार से वहां पहुंचे और हंगामा करने के साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी में दहशत फैल गई।