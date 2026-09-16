रुद्रपुर में जीएसटी टीम का बड़ा छापा: बीकानेर स्वीट्स समेत कई प्रतिष्ठानों पर फर्जी आईटीसी का आरोप

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। त्योहारी सीजन से पहले राज्य कर विभाग ने करापवंचन के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए रुद्रपुर और किच्छा के पांच प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट, स्वीट एवं बेकरी प्रतिष्ठानों पर एक साथ तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्रवाई की।

विभागीय टीम ने प्रतिष्ठानों से उपलब्ध अभिलेख, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें रुद्रपुर का बीकानेर प्रतिष्ठान शामिल है। विभाग का दावा है कि जांच में जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन किए बिना फर्जी आईटीसी का लाभ लेने और देय कर का पूरा भुगतान नहीं करने की जानकारी सामने आई है।

कई दिनों से इनके कर चोरी की सूचना विभागीय अधिकारियों को मिल थी थी। संयुक्त आयुक्त श्याम तिरुवा काशीपुर ने पांच टीमें गठित कर प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यापारियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए करीब 21.64 लाख रुपये की धनराशि मौके पर ही सरेंडर की।