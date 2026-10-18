बाएं हाथ में कैन्युला और नाभि में क्लिप... उत्तराखंड के रुद्रपुर में कार के नीचे बच्ची छोड़ने वाले पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । सिंह कालोनी की चर्च रोड पर कार के नीचे नवजात बच्ची को छोड़कर जाने वाले अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। बच्ची के बाएं हाथ में कैन्युला लगा था और नाभि में क्लिप लगी हुई थी।

उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उच्च उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी रेफर कर दिया। पुलिस बच्ची को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है। इसके लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

कार के नीचे मिली थी नवजात सीओ सिटी विभव सैनी ने बताया कि शनिवार शाम डायल 112 पर सूचना मिली कि सिंह कालोनी गली नंबर एक स्थित चर्च के आगे एक कार के नीचे कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची पड़ी है। सूचना पर आदर्श कालोनी चौकी से उपनिरीक्षक प्रदीप पंत पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां स्थानीय लोगों ने बच्ची को उठाकर गोद में लिया और उसे कपड़े पहनाए।