ट्रांजिट कैंप में दर्दनाक हादसा, ड्यूटी के दौरान जानवर से टकराई कांस्टेबल की बाइक, मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। कोतवाली ट्रांजिट कैंप में तैनात बाईक सवार कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान जानवर से टकरा गया। जिससे कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। कांस्टेबल की मौत की सूचना पर महकमें में शोक की लहर दौड़ गई।

मित्रपुरम,जोहार ज्योति दमुवाढूंगा हल्द्वानी नैनीताल निवासी 41 वर्षीय भुवन आर्या पुत्र मनीराम निवासी ट्रांजिट कैंप कोतवाली में कांस्टेबल था। शुक्रवार की रात बाईक से गश्त रहे थे। इसी बीच सेंटर प्वाइंट होटल के पास बाईक जानवर से टकरा गई। बताया जाता है कि हादसा इतना भयंकर था कि कांस्टेबल के हार्ट में जानवर की सींग घुस गया ‌ हादसे की जानकारी मिलने पर कोतवाली से पुलिस पहुंची। घायल कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचा गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएसआई महेश कांडपाल ने बताया कि घटना की जानकारी परिजनों को दी।