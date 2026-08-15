लखनऊ : राज हत्याकांड में फरार सावन गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने की बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सैरपुर के बीरमपुर निवासी राज उर्फ मोनू हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपित सावन निषाद को सैरपुर पुलिस और डीसीपी उत्तरी की सर्विलांस टीम ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में पांच आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।



एसीपी बीकेटी विकास पांडेय ने बताया कि राज आठ अगस्त की रात से लापता था। उसके पिता कुंज बिहारी की तहरीर पर नौ अगस्त को गुमशुदगी दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि विवेक उसे मोटरसाइकिल से अपने साथ ले गया था। छानबीन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या का राज खोला। पुलिस के अनुसार, राज का कुछ दिन पहले विजय से विवाद हुआ था।

एक साल पहले हुआ था विवाद वहीं, हंसराज से भी करीब एक वर्ष पहले विवाद हुआ था। पुराने विवादों को लेकर आरोपितों ने राज से बदला लेने की साजिश रची। आठ अगस्त को अजीत ने राज को समझौते के बहाने बुलाया। उसे विवेक के साथ बंसीघड़ी स्थित बाग में ले जाया गया। वहां शराब पीने के बाद अन्य आरोपित भी पहुंच गए।