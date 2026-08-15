लखनऊ : पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले विजय बहादुर को उम्रकैद, ऑपरेशन कन्विक्शन से मिला न्याय

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पारिवारिक विवाद और रंजिश में युवक के साथ मारपीट के बाद पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में अदालत ने आरोपित विजय बहादुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/सीबीआइ, लखनऊ की अदालत ने आरोपित पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।



यह फैसला 14 अगस्त को आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया। मामला वर्ष 2021 का है। पुलिस के मुताबिक नन्हू प्रसाद निवासी दुल्हापुर हुसैनाबाद, नगराम ने मोहनलालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी आग वादी के मुताबिक उसके बेटे संगम कुमार का विवाह वर्ष 2013 में शीला से हुआ था। संगम पत्नी और बेटे के साथ अपने ससुराल में रहकर जीवन यापन करता था। आरोप था कि पारिवारिक विवाद और रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी। 24 अगस्त 2021 को भी संगम के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इसके बाद महादीन, रामरुचि उर्फ रामू, महादीन के दामाद और सुमन ने एकराय होकर संगम के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।