लखनऊ में शौक पूरा करने को डिलीवरी ब्वाय बना लुटेरा, मॉर्निंग वॉक पर महिला से लूटी थी चेन; साथी समेत 2 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करने वाले दो युवकों ने अपने शौक और निजी खर्च पूरे करने के लिए चेन स्नैचिंग का रास्ता अपना लिया। दोनों बाइक से निकलते और राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल और चेन छीनकर फरार हो जाते थे। जानकीपुरम पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो चेन और वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर बाइक बरामद की है।



इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि 13 अगस्त को आयुष विहार निवासी बृजकिशोर बाजपेयी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी मार्निंग वाक के लिए जा रही थीं। भिटौली क्रासिंग के पास पीछे से बाइक सवार दो युवकों ने उनकी चेन खींच ली और भाग निकले। शिकायत पर जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की।

ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करते हैं दोनों आरोपित सीसी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची। 14 अगस्त की रात करीब 10:10 बजे सीडीआरआइ के पास से अभिषेक कुमार और विभाकर उर्फ सानू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर जानकीपुरम और गाजीपुर क्षेत्र की चेन स्नैचिंग से संबंधित दो चेन बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपितों की उम्र करीब 20 वर्ष है और दोनों ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करते हैं।