लखनऊ : पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी का खुलासा, पुलिस ने रेकी करने वाले 3 शातिर चोरों को दबोचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ग्रीन कारिडोर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भगवान की मूर्ति के आभूषण और सीसी का डीवीआर चोरी करने वाले गिरोह के तीन चोरों को महानगर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित मंदिरों में लगी धातु की धार्मिक वस्तुओं और आभूषणों को निशाना बनाते थे। चोरी के सामान को बेचकर मिलने वाली रकम से अपने खर्च और शौक पूरे करते थे।



इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बादशाहनगर निवासी रिजवान, मोहम्मद आदिल और पेपरमिल कालोनी निवासी विजय मौर्या उर्फ नाटू के रूप में हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि तीन अगस्त को न्यू हैदराबाद निवासी प्रदीप कुमार शर्मा ने महानगर थाने में तहरीर दी थी। इसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर से भगवान की मूर्ति के आभूषण और सीसी कैमरे का डीवीआर चोरी होने की जानकारी दी गई थी।

घेराबंदी कर पुलिस ने तीनों को पकड़ा मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि तीन संदिग्ध शक्ति वन अकबरनगर के पास बंधे की ओर आने वाले हैं। पुलिस ने वहां चेकिंग शुरू की। इसी दौरान काले-लाल रंग की बाइक पर तीन युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर उन्होंने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ गुडंबा क्षेत्र के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी करने की बात भी स्वीकार की। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस के अनुसार गिरोह पहले मंदिरों की रेकी करता था। धार्मिक वस्तुओं और आभूषणों की जानकारी जुटाने के बाद रात में औजार लेकर पहुंचता था।