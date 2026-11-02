उधम सिंह नगर के 82 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की सौगात, खाते में भेजा गया पैसा

जागरण संवाददाता, गूलरभोज। दिवाली से पहले नगर पंचायत के आवास विहीन लोगों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पीएम आवास योजना -2 के तहत 82 लाभार्थियों को योजना में शामिल कर प्रथम किस्त का भुगतान किया गया।

नपं परिसर में आयोजित समारोह में अध्यक्ष सतीश चुघ ने सीएम धामी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए बताया कि विकास की समग्र सोच पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने नपं के प्रस्ताव और प्रार्थना पर न केवल कार्रवाई की बल्कि आवास से वंचित लोगों को छत मुहैया कराने में सहूलियत प्रदान की है।

वंचित लोगों की श्रेणी में 82 लाभार्थियों का चयन किया गया है। जिनके लिए प्रत्येक लाभार्थी 275000 स्वीकृत किए गए हैं। प्रथम किस्त की मद में प्रत्येक लाभार्थियों को उनके खातों में बीस-बीस हजार की धनराशि आनलाइन ट्रांसफर की गई।