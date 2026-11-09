रुद्रपुर में पीएसी रिक्रूट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 'शरीर में छेद' देख परिवार वालों ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। 46वीं वाहिनी पीएसी में प्रशिक्षण ले रहे एक रिक्रूट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है की पटाखा फटने से ऊपर रखे बर्तन का टुकड़ा तेज गति से युवक के शरीर में घुसकर आर-पार हो गया। हालांकि, शरीर पर बने छेद और चोट के निशान देखकर स्वजन ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि चोट के निशान हादसे की बताई जा रही वजह से मेल नहीं खा रहे हैं। मामले की निष्पक्ष जांच और मौत का सच सामने लाने की मांग को लेकर स्वजन जंतर-मंतर से चर्चा में आए उत्तराखंड पुलिस के पूर्व कांस्टेबल शेर सिंह के साथ रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की।

हरिद्वार जिले के बदरपुर पथरी निवासी मांगीराम का 22 वर्षीय पुत्र विष्णु कुमार 26 अप्रैल से 46वीं वाहिनी पीएसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। रविवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया और स्वजन रुद्रपुर पहुंच गए।

स्वजन का कहना है कि युवक के शरीर में बना छेद और चोट के निशान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यदि पटाखा फटने से बर्तन का टुकड़ा शरीर के आर-पार हुआ है तो चोट के निशान भी उसी अनुरूप होने चाहिए। उन्हें घटना की बताई जा रही परिस्थितियों पर संदेह है। परिवार ने घटनास्थल का निरीक्षण कराने की मांग भी की, ताकि वहां की परिस्थितियों को देखकर घटना की वास्तविकता समझी जा सके।