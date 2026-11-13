नितेश जौहरी हत्याकांड: दो हत्यारोपित गिरफ्तार, एक को अस्पताल में भीड़ ने पकड़ा तो दूसरा पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। रुद्रपुर जिला अस्पताल में हुए नितेश जौहरी की हत्या में फरार चल रहे विकास को पुलिस ने पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

विकास के पैर में गोली लगी है। बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती मृतक नितेश जौहरी के घायल भाई दिनेश जौहरी ने हत्यारोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मिलकर उनके भाई की हत्या की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

दिनेश ने आक्रोश जताते हुए कहा कि हत्यारोपितों को मृत्युदंड दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक पुलिस उनके भाई के हत्यारोपितों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक वह नितेश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उधर नितेश की हत्या के बाद हत्यारोपित फरार हो गए।

इस दौरान उनका एक साथी आकाश भी भागने का प्रयास कर ही रहा था कि परिसर में मौजूद कुछ हिम्मती लोगों ने उसे दबोच लिया। भीड़ उस पर हमला करने के लिए बढ़ी ही थी कि इसी बीच पुलिस पहुंच गई। पंतनगर, रुद्रपुर और ट्रांजिट कैंप थाने की पुलिस फोर्स ने हमलावर आकाश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हिरासत में लेकर थाने आ गए।