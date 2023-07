Love Jihad: नाम बदलकर मुस्लिम युवक द्वारा महिला का शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन कर बेचने का किया प्रयास

Love Jihad in Uttarakhand नाम बदलकर युवक ने पहले महिला के साथ नजदीकी बढ़ाई और बाद में उसका शारीरिक शोषण किया। धर्म परिवर्तन कर बेचने का भी प्रयास किया। आरोपित का भंडाफोड़ होने पर जब उसने अपने रुपये मांगे तो वह धमकी देने लगा। जिसके बाद वह उसे छोड़कर रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में एक अन्य युवती के साथ रहने लगा।

Love Jihad: मामले की जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: Love Jihad: नाम बदलकर युवक ने पहले महिला के साथ नजदीकी बढ़ाई और बाद में उसका शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन कर बेचने का भी प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता ने एसपी सिटी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सितारगंज निवासी महिला ने बताया कि पांच साल पहले उसका प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद उसका पति नशा कर उसकी पिटाई करने लगा। बाद में उनके बीच तलाक हो गया था। एसपी सिटी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की बताया कि इस बीच उसकी मुलाकात बांसखेड़ा अमरिया पीलीभीत निवासी युवक से हुई। जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई और वह उसके साथ रहकर शारीरिक संबंध भी बनाए। इस दौरान उसके कहने पर उसने एक लाख रुपये भी दिए। बाद में उसे पता चला कि वह हिंदू नहीं है और उसके साथ नाम बदलकर रह रहा है। आरोप लगाया कि आरोपित उसका धर्म परिवर्तन कर बेचने की कोशिश भी की थी। आरोपित का भंडाफोड़ होने पर जब उसने अपने रुपये मांगे तो वह धमकी देने लगा। जिसके बाद वह उसे छोड़कर रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में एक अन्य युवती के साथ रहने लगा। आरोपितों पर कार्रवाई करने के निर्देश सोमवार को युवक की मां का उसके पास कॉल आई और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपित युवक और उसके स्वजन से जानमाल का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने सितारगंज कोतवाली पुलिस से मामले की जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

