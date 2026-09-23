अपराध से सियासत तक पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम, फिर चर्चा में उत्तराखंड के पुराने कनेक्शन

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अपराध की दुनिया में चर्चित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम अब ऊधम सिंह नगर के सियासी विवाद तक पहुंच गया है। कुमाऊं में इस गिरोह का नाम पहले रुद्रपुर में व्यापारी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और हल्द्वानी में धमकी-फिरौती के मामलों की जांच में सामने आ चुका है।

अब किच्छा नगर पालिका चुनाव के दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर हुए विवाद के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुए आरोप-प्रत्यारोप में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बिश्नोई गिरोह के एक अपराधी के मौजूद होने का दावा किया है।

लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का उत्तराखंड से पुराना कनेक्शन इसके अलावा पुलिस जांच में पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का उत्तराखंड से पुराना कनेक्शन है। अभिनेता सलमान खान को धमकी मामले में रेकी करने वाले एक गुर्ग को पुलिस ने वर्ष, 2018 में पौड़ी गढ़वाल से गिरफ्तार किया था। इधर, वर्ष, 2022 में हल्द्वानी के आभूषण कारोबारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह की भी जांच में कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला था।

इधर, मंगलवार को किच्छा नगर पालिका चुनाव के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ और भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। विवाद बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बेहड़ ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था।