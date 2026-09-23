किच्छा थप्पड़ कांड में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, पूर्व विधायक बोले - 'स्ट्रांग रूम में बेहड़ के साथ था गैंग का एक खूंखार अपराधी'

जागरण संवाददाता, किच्छा। विधायक तिलकराज बेहड़ के थप्पड़ मारने के घटनाक्रम के बाद अब भाजपा - कांग्रेस में वाक्युद्ध तेज हो गया है। इसी वाक्युद्ध में लारेंस बिश्नोई गेंग की भी एंट्री हो गई है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा है कि पिछले दस दिन से जिस तरह से तिलकराज बेहड़ बयानबाजी और चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे, उससे लग गया था कि वे चुनाव को शांतिपूर्ण नहीं होने देना चाहते थे।

सिडकुल चौकी से छूटने के बाद मीडिया से बातचीत में शुक्ला ने कहा कि बेहड़ जिस समय मतदान के बीच में ही स्ट्रांग रूम पहुंचे थे उनके साथ लारेंस बिश्नोई गेंग का एक बहुत ही खूंखार अपराधी मौजूद था। मतदान के बीच में ही बेहड़ के वहां पहुंचने की मंशा भी यही थी कि स्ट्रांग रूम पर कब्जा कर लूंगा और जैसे ही मतपेटियां आएंगी उन्हें अपने हिसाब से लूट लिया जाए।