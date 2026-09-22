किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव: मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, भारी मतदान

जागरण संवाददाता, किच्छा। लंबे समय बाद हो रहे ऊधम सिंह नगर जिले की नगर पालिका किच्छा में मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। किच्छा नगर पालिका के लिए मतदाताओं ने 70.95 प्रतिशत मतदान किया।

वहीं, पहली बार हो रहे सिरौली कलां नगर पालिका के लिए 83.87 प्रतिशत मतदान हुआ। खास बात यह रही कि सिरौलीकलां में सुबह से शाम तक चला मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। तीन वर्ष के लंबे अंतराल के बाद नगर पालिका किच्छा के लिए चुनाव की बेला आई।

इसको लेकर प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। मंगलवार को मतदान की घड़ी आई तो मतदाता भी सुबह से अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथों पर उमड़ पड़े। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं।

मतदान की रफ्तार दोपहर में जरूर थोड़ी धीमी रही। किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर प्रमुख मुकाबला भाजपा प्रत्याशी संदीप अरोड़ा व कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह के बीच दिखाई दिया वहीं कहीं-कहीं निर्दल प्रत्याशी अब्दुल रशीद भी जोर आजमाइश करते दिखे।