Kichha Municipal Election: स्ट्रांग रूम में पोलिंग बॉक्स सील कर प्रत्याशियों को बाहर भेजा, मंडी का गेट किया बंद

जागरण संवाददाता, किच्छा । नगर पालिका चुनाव के बाद मतपेटियों को मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया।

उनको सील करने के बाद सभी पार्टियों के लोगों से पुलिस ने रात में मंडी परिसर में न रुकने का अनुरोध किया मगर कांग्रेस प्रत्याशी परिसर से देर रात तक जब हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें पुलिस ने पकड़ कर बाहर कर दिया। जिसको लेकर मंडी परिसर और गेट के बाहर मौजूद कांग्रेसी हल्ला करते रहे मगर प्रशासन ने एक नहीं सुनी।

नगर पालिका चुनाव के बाद मतदान पेटियां स्ट्रांग रूम लाई गईं। यहां भाजपा प्रत्याशी संदीप अरोड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह समेत सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में उन्हें रखवाया गया। उसके बाद देर रात सभी से बाहर जाने का अनुरोध किया गया। मगर कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए गड़बड़ी करने की आशंका जताते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर ही बैठने की जिद करने लगे।