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Kichha Municipal Election: विधायक बेहड़ पर हमले पर आक्रोश, ऊधमसिंह नगर में प्रशासन का पुतला फूंकेगी कांग्रेस

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 23 Sep 2026 10:15 AM (IST)

किच्छा नगर पालिका चुनाव के दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ को थप्पड़ मारने की घटना पर कांग्रेस में आक्रोश है।

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जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। निकाय चुनाव के दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ को थप्पड़ मारने की गूंज देहरादून तक सुनाई देने लगी है। कांग्रेस ने जनपद में प्रशासन का पुतला फूंकने का ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी देहरादून से ऊधम सिंह नगर के लिए निकल गए है। जिससे जनपद में माहौल एक बार फिर गरमाने की संभावनाएं बन गई है।

मंगलवार को किच्छा नगर पालिका चुनाव में स्ट्रांग रूम के बाहर पर्दे लगाने का विरोध कर रहे विधायक तिलक राज बेहड़ पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक ने विधायक बेहड़ को थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ के बाद जम कर हंगामे के बाद जिलाध्यक्ष कांग्रेस हिमांशु गावा, पूर्व विधायक रुद्रपुर राजकुमार ठुकराल सहित तमाम नेता किच्छा पहुंच गए थे।

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हंगामे के बाद धरना दे रहे विधायक व पूर्व विधायक को समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जिसके विरोध में कांग्रेस ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा सत्ता के दवाब में प्रशासन चुनाव प्रभावित कर रहा है। जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया किच्छा की घटना को लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। जनपद में कांग्रेस प्रशासन का पुतला फूंक प्रशासन की हरकत का विरोध करेगी।

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