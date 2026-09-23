Kichcha Municipal Election: पूर्व विधायक शुक्ला को दिख गया लॉरेंस गैंग का मेंबर, पुलिस नहीं देख पाई

जागरण संवाददाता, किच्छा । विधायक तिलकराज बेहड़ के थप्पड़ मारने के घटनाक्रम के बाद भाजपा-कांग्रेस के बीच शुरू हुआ वाक्युद्ध अब गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है।

किच्छा के स्ट्रांग रूम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की मौजूदगी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आरोप ने मामले को और गरमा दिया है। शुक्ला का दावा है कि मतदान के दौरान स्ट्रांग रूम पहुंचे बेहड़ के साथ गैंग का एक खूंखार अपराधी मौजूद था। वहीं पुलिस ने फिलहाल ऐसे किसी व्यक्ति की मौजूदगी से इन्कार किया है और आरोप की जांच शुरू कर दी है।

शुक्ला ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान स्ट्रांग रूम पहुंचने का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना था। उनका कहना था कि उनकी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि मतदान समाप्त होने से पहले बेहड़ स्ट्रांग रूम क्यों पहुंचे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और उनके साथ गाली-गलौज की गई।

शुक्ला ने कहा कि यदि उस समय उनके साथ समर्थक नहीं होते तो उनकी हत्या तक हो सकती थी। पूर्व विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि बेहड़ ने पूरे दिन किसी न किसी तरह से मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की आशंका से बेहड़ बौखला गए थे और इसी कारण स्थिति बिगड़ी।