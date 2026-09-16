उत्तराखंड के काशीपुर में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख की हत्या, बचपन के दोस्त ने ही गोली मारकर उतारा मौत के घाट

संस जागरण, काशीपुर । पूर्व उप ब्लाक प्रमुख हरदीप सिंह पर उसी की लाइसेंसी पिस्टल से बचपन के दोस्त ने सात राउंड फायर किए थे। उसके पेट में दो गोली लगी थी। उपचार के दौरान हरदीप ने दम तोड़ दिया था।

लाखों रुपये के लेनदेन के विवाद में बचपन के दोस्त संदीप सिंह व उसकी पत्नी ने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने हत्यारोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस व घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है।

मंगलवार को घटना का पर्दाफाश करते हुए एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि बीती 13 सितंबर को गुलजारपुर निवासी रजविंदर कौर ने कहा था कि उनके पुत्र हरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप था कि संदीप सिंह ने अपनी पत्नी और मां के सामने हरदीप को गोली मारी।

लेन-देन को लेकर चला आ रहा था पुराना विवाद शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना की मुख्य वजह रुपयों के लेन-देन को लेकर चला आ रहा पुराना विवाद था। पुलिस टीम ने आरोपित संदीप सिंह उर्फ सोना (40) व उसकी पत्नी संदीप कौर (35) निवासी गौरा फार्म, कुंडा को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि घटना की रात हरदीप व संदीप ने ढाबे पर दारू पी और खाना खाकर दोनों संदीप के घर गए। जहां दोनों ने साथ बैठकर फिर कच्ची शराब पी।