उत्तराखंड के काशीपुर में बीच सड़क पर अपहरण की कोशिश, तलवार-तमंचे से जानलेवा हमला

संस जागरण, काशीपुर। कुण्डेश्वरी रोड पर बुधवार रात करीब 9 बजे पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बीच सड़क पर कार रुकवाकर 55 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण कर लिया और उनके साथियों पर तलवारों, तमंचों व लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, साहब सिंह अपने साथियों सुखविन्दर सिंह, तरसेम सिंह और जगजीत सिंह के साथ कार से अपने घर लौट रहे थे। जब उनकी कार साईं मंदिर के पास पहुँची, तो पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अपनी गाड़ियां आगे अड़ाकर उनका रास्ता रोक लिया।

हमलावरों की पहचान करनजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, मनजोत सिंह पुत्र दिलबाग सिंह, लवी का साथी मनजोत सिंह और गुरविंदर सिंह उर्फ लवी विर्क पुत्र कृपाल सिंह तथा उनके 2-3 अन्य साथियों के रूप में हुई है। आरोप है कि हमलावरों ने एकराय होकर साहब सिंह और जगजीत सिंह के साथ मारपीट की और सुखविन्दर सिंह को जबरन खींचकर अपनी गाड़ी में डालकर ले गए।

मेरठ रेफर किया गया घायल, नामजद मुकदमा दर्ज घटना के बाद आनन-फानन में घायल को काशीपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत उच्च केंद्र रेफर कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज मेरठ के एक अस्पताल में जारी है।