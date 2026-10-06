नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ यौन अपराध में बाल अपचारी को 25 साल की सजा

जागरण संवाददाता, बलिया। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ यौन अपराध के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अधीक्षक स्पेशल होम गाजीपुर को निर्देश दिया कि दोषसिद्ध के 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक उसके अध्ययन, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। 21 वर्ष की आयु पूरी करते हुए उसे शेष सजा के लिए जिला कारागार भेजा जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बाल अपचारी द्वारा अन्वेषण, जांच व विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को अधिरोपित सजा में समायोजित किया जाए।