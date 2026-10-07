सिरौलीकला नगर पालिका चुनाव: कांग्रेस ने फहराया जीत का परचम, राशिदा बेगम बनीं चेयरमैन

जागरण संवाददाता, किच्छा । सिरौलीकला नगर पालिका में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल गई है। यहां पालिकाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी राशिदा बेगम 1765 वोटो से जीत हासिल कर ली हैं। उन्होंने निर्दलीय फरहीन जहां को हराया है। राशिदा बेगम शुरू से ही बढ़त बनाई हुई थीं।