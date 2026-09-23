किच्छा थप्पड़ कांड: यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा, कांग्रेस विस में उठाएगी विधायक बेहड़ पर हुए हमले का मामला

जागरण संवाददाता, किच्छा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कांग्रेस विधानसभा में विधायक तिलक राज बेहड़ पर हुए हमले का मामला विधानसभा में उठाएगी। ये मामला अब विधायक तिलक राज बेहड़ का मामला नहीं रहा ये अब कांग्रेस का मामला है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनता के सामने भाजपा का सच रखने का काम करेगी।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बुधवार दोपहर विधायक तिलक राज बेहड़ के किच्छा आवास विकास स्थित कार्यालय पहुंच उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला करते हुए कहा किच्छा में माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।