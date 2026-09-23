किच्छा थप्पड़ कांड: यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा, कांग्रेस विस में उठाएगी विधायक बेहड़ पर हुए हमले का मामला
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर हुए हमले का मामला विधानसभा में उठाएगी और इसे भाजपा सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाएगी।
HighLights
कांग्रेस विधायक बेहड़ पर हमले का मामला विधानसभा में उठाएगी
यशपाल आर्य ने किच्छा में माफियाओं को सरकारी संरक्षण का आरोप लगाया
कांग्रेस ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए
जागरण संवाददाता, किच्छा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कांग्रेस विधानसभा में विधायक तिलक राज बेहड़ पर हुए हमले का मामला विधानसभा में उठाएगी। ये मामला अब विधायक तिलक राज बेहड़ का मामला नहीं रहा ये अब कांग्रेस का मामला है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनता के सामने भाजपा का सच रखने का काम करेगी।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बुधवार दोपहर विधायक तिलक राज बेहड़ के किच्छा आवास विकास स्थित कार्यालय पहुंच उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला करते हुए कहा किच्छा में माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
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इन्हीं के दम पर सरकार ने पूर्व में हुए निकाय चुनाव में धांधली कर चुनाव जीते थे। किच्छा में भाजपा सरकार का सच सामने आ गया। जिस तरह सरकार के इशारे पर प्रशासन ने मतपेटियों में गड़बड़ी का षडयंत्र रचा उसे पूरे देश ने देखा है।
किच्छा निकाय चुनाव में गुंडे इस तरह एक सम्मानित विधायक पर पुलिस की मौजूदगी में हमला करने का साहस करते है तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा कांग्रेस एकजुटता के साथ विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ खड़ी है।
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