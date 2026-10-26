सिरौलीकलां में अवैध पशु कटान पर पुलिस का शिकंजा, 10 आरोपी गिरफ्तार, करीब छह कुंतल मांस भी बरामद

जागरण संवाददाता, किच्छा (ऊधम सिंह नगर)। पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरौलीकलां में अवैध पशु कटान की शिकायतों पर पुलिस ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की दो टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया।

मौके से करीब छह कुंतल मांस बरामद किया गया, जबकि चार पशुओं को मुक्त कराया गया। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरौलीकलां में अवैध पशु कटान की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अजय गणपति ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।