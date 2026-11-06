उत्तराखंड चुनाव: टिहरी की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूकेडी, 4 प्रत्याशियों की घोषणा

संवाद सहयोगी, नई टिहरी। उत्तराखंड क्रांति दल टिहरी जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। पार्टी ने चार विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि शेष दो सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है।

शुक्रवार को बौराड़ी स्थित यूकेडी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष डीडी पंत ने बताया कि उन्हें टिहरी विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा धनोल्टी से चंदन सिंह राणा, प्रतापनगर से पंकज व्यास और देवप्रयाग से पूर्ण सिंह कठैत को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शेष दो विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी।

डीडी पंत ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने घोषित प्रत्याशियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूकेडी स्थानीय मुद्दों के साथ ही टिहरी जिले की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और संगठन के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने उत्तराखंड का विकास करने के बजाय प्रदेश के संसाधनों का दोहन किया है।