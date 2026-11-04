उत्तराखंड चुनाव की तैयारियां तेज, आयोग ने 4 गैरमान्यता प्राप्त पार्टियों को बांटे चुनाव निशान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ ही छोटे राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। इसके तहत वे चुनाव चिह्न के जरिये अपनी पहचान बनाने की कसरत में जुटे हैं।

इस कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक उत्तराखंड के चार गैरमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं। इनमें दो दलों को हाल ही में चुनाव चिह्न दिए गए हैं, जबकि दो अन्य दलों को पहले ही यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद निशान मिल चुके हैं।

आयोग ने हाल ही में हिमालयन क्रांति पार्टी को लैपटॉप और राज्य स्वराज पार्टी को हीरा चुनाव चिह्न आवंटित किया है। इससे पहले उत्तराखंड क्रांति दल को कुर्सी और जन निर्माण पार्टी को केतली चुनाव चिह्न दिया गया था। निर्वाचन आयोग की ओर से गैरमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया जा रहा है।