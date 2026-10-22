टिहरी की महिला रामलीला में मां-बेटे ने निभाए सीता-लक्ष्मण के किरदार, जेठानी-देवरानी बनीं मंदोदरी-कैकेयी

जागरण संवाददाता, टिहरी गढ़वाल। टिहरी नगर के आजाद मैदान में महिला कीर्तन मंडली टिहरी नगर अजबपुर कला की ओर से आयोजित रामलीला में रिश्तों की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। यहां मां सरिता जुयाल माता सीता तो उनके बेटे सुयश जुयाल लक्ष्मण की भूमिका निभाई तो वहीं जेठानी किरन बहुगुणा मंदोदरी और देवरानी आशा बहुगुणा कैकेयी के किरदार में नजर आईं।

रामलीला में अधिकतर पात्रों का मंचन महिलाओं द्वारा किया गया। अभिनय के प्रति लगन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच मंच पर इन महिलाओं की प्रतिभा ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया। खास बात यह रही कि सरिता जुयाल अभिनय के साथ रामलीला के कार्यकारी निर्देशन की जिम्मेदारी भी संभाली।

बचपन का शौक, चार साल से मिल रहा मंच थिएटर में एमए कर चुकीं सरिता जुयाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि उनके बेटे सुयश एमसीए करने के बाद एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। सरिता बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। रामलीला में पुरुषों को अलग-अलग किरदार निभाते देख उनके मन में भी मंच पर उतरने की इच्छा होती थी, लेकिन तब अवसर नहीं मिला।

हर वर्ष रामलीला देखते-देखते उन्हें पात्रों के संवाद और गीत याद हो गए। समय मिलने पर वह घर में ही अभ्यास करती थीं। पिछले चार वर्षों से उन्हें रामलीला में अभिनय का अवसर मिल रहा है। अब वह कार्यकारी निर्देशन की जिम्मेदारी भी निभाती हैं।

घर की जिम्मेदारियों के साथ मंच पर अभिनय गृहिणी किरन बहुगुणा ने मंदोदरी और उनकी देवरानी आशा बहुगुणा ने कैकेयी की भूमिका निभाई। दोनों घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाने के साथ मंच पर भी अपनी प्रतिभा बखूबी पेश की। उनका कहना है कि अभिनय का शौक शुरू से था। रामलीला में अवसर मिला तो अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिल गया।