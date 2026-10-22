फिल्मी सितारों की रामलीला ने रचा नया कीर्तिमान, 74 करोड़ से अधिक दर्शकों ने देखा

डिजिटल डेस्‍क, अयोध्या। प्रभु श्रीराम की कथा जब आधुनिक तकनीक और फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तो आस्था का संदेश सीमाओं से परे जाता है। अयोध्या की फिल्मी कलाकारों वाली रामलीला ने इस वर्ष भी अपनी व्यापक पहुंच के साथ नया कीर्तिमान बनाया है।

10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित रामलीला को विभिन्न डिजिटल और प्रसारण माध्यमों पर करीब 74 करोड़ से अधिक दर्शक मिले। 57 देशों तक पहुंची इस प्रस्तुति में दिल्ली और मुंबई के 211 कलाकारों ने अलग-अलग किरदार निभाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू हुई यह पहल अब डिजिटल माध्यमों से रामकथा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का जरिया बन गई है। रामलीला समिति के संस्थापक सुभाष मलिक (बॉबी) ने बताया कि इस वर्ष पहली बार दिल्ली में रामलीला का आयोजन किया गया।

रफी मार्ग स्थित मावलंकर हॉल में हुए मंचन को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया गया। कोरोना काल में शुरू हुई अयोध्या की डिजिटल रामलीला हर साल दर्शकों की संख्या के नए आंकड़े पेश कर रही है। इस वर्ष बाल रामलीला को भी सराहना मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ष पत्र लिखकर रामलीला समिति को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। इससे आयोजन से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ता है।

प्रभु श्रीराम की भूमिका में रवि किशन, सीता बनीं केजिया लिज मेजो दिल्ली और मुंबई के 211 से अधिक फिल्मी कलाकारों ने रामलीला की प्रस्तुति में भाग लिया। थ्री-डी तकनीक और आधुनिक मंच सज्जा ने मंचन को भव्य रूप दिया। इस वर्ष प्रभु श्रीराम की भूमिका में रवि किशन और माता सीता की भूमिका में मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो नजर आईं।

विंदू दारा सिंह ने भगवान शिव, अरुण बख्शी ने रावण, शहबाज खान ने मेघनाद, पुनीत इस्सर ने भगवान परशुराम और राजा मुराद ने कुंभकर्ण की भूमिका निभाई। मिस यूनिवर्स 2025 और 2026 से जुड़ी विशेष प्रस्तुतियों ने भी आयोजन को आकर्षण दिया। पहली बार आयोजित बाल रामलीला को दर्शकों की सराहना मिली। कलाकारों के अभिनय, तकनीक और मंच सज्जा के मेल ने रामकथा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया।

‘शेमारू भक्ति’ पर सात करोड़ से अधिक दर्शको ने रामलीला देखी आयोजकों के अनुसार रामलीला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष इसका लाइव प्रसारण आराधना टाटा प्ले, शेमारू मी, वीआई एप, एयरटेल, शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। आंकड़ों के मुताबिक, अकेले शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पर सात करोड़ से अधिक दर्शक पहुंचे।

विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के आंकड़े आराधना टाटा प्ले: 1.5 करोड़

शेमारू मी: 3.5 करोड़

शेमारू भक्ति यूट्यूब: 7 करोड़

शेमारू भक्ति धाम यूट्यूब: 6 करोड़

फेसबुक पेज: 13 करोड़

अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म: 12 करोड़

शेमारू आराधना टीवी: 5.5 करोड़

टाटा प्ले: 8 करोड़

एयरटेल: 5 करोड़

डिश टीवी: 4.5 करोड़

इंस्टाग्राम: 4 करोड़

ट्विटर क्लिपिंग: 2.5 करोड़

वीडियोकॉन: 1.5 करोड़ 2020 में शुरू हुई थी डिजिटल रामलीला की यात्रा अयोध्या की डिजिटल रामलीला की शुरुआत वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान हुई थी। आयोजन को शुरू करने में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका रही। उस समय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस आयोजन को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया।

रामलीला समिति के संस्थापक सुभाष मलिक (बॉबी), महासचिव शुभम मलिक और उपाध्यक्ष जतिन मलिक आयोजन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी हैं।डिजिटल माध्यमों और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से रामलीला की पहुंच लगातार बढ़ने का दावा किया गया है। आयोजकों का कहना है कि यह प्रस्तुति अब भारत के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले रामभक्तों तक भी पहुंच रही है।