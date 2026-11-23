संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। पंचम अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमटीवी चैलेंज-2026 के तहत साइकिलिस्टों का दल बागेश्वर से रुद्रप्रयाग पहुंचा। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों पर रोमांच और रफ्तार का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगियों ने जनपद में प्रवेश किया। इस दौरान आयोजित रेस के चरण में हरियाणा के शिवेन ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि लद्दाख के त्सेवांग नोरबू दूसरे और आर्मी एडवेंचर टीम के खुशिमान घरती तीसरे स्थान पर रहे।

उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से आयोजित यह प्रतियोगिता 20 से 26 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। मुक्तेश्वर (नैनीताल) से मसूरी (देहरादून) तक 658 किलोमीटर लंबे निर्धारित रूट पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में साइकिलिस्ट कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के 10 जनपदों से होकर गुजर रहे हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साइकिलिस्टों का रात्रि विश्राम तिलवाड़ा में होगा, जबकि 23 नवंबर को विश्राम दिवस निर्धारित किया गया है। इसके बाद 24 नवंबर को दल तिलवाड़ा से टिहरी की कोटी कॉलोनी के लिए रवाना होगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन और प्रतिभागियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर पुलिस एवं संबंधित विभागों ने रूट पर यातायात नियंत्रण, सुरक्षा और समन्वय की व्यवस्था सुनिश्चित की है।